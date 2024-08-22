Amasya'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Amasya\'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.08.2024 20:49
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Amasya'nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatı zemin kazısında yaşanan toprak kaymasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi'nde yapımına başlanan atık su arıtma tesisi inşaatı kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışma yapan Mustafa Yanar (53) toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Yanar, önce Suluova Devlet Hastanesine ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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