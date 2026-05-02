Amasya\'da binanın istinat duvarı çöktü

Amasya'da bir binanın istinat duvarı çöktü. İki gündür yağışların etkili olduğu şehirde çöken duvar binada yaşayanları korkuttu. Ekipler inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak'ta 5 katlı bir binanın 3 metreden fazla yükseklikteki istinat duvarının bir kısmı aniden çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bölge şeritlerle kapatılırken, ekipler alanda inceleme başlattı. - AMASYA