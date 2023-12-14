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Amasya'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Amasya'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada

Amasya'da mezbahada boğanın saldırdığı Kadir Bilen (55), ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızgın boğanın saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

14.12.2023 - 20:54,
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Amasya'da mezbahada boğanın saldırdığı bir kişi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızgın boğanın saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Suluova ilçesine bağlı mezbahada elektrik görevlisi olarak çalışan Kadir Bilen'e (55) kesim için mezbahaya getirilen boğa saldırdı. Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Bilen, kanlar içerisinde yerde kaldı.

Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. - AMASYA

Amasya\'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Suluova, Amasya, Güvenlik, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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