Amasya'da çıkan yangında 150'den fazla hayvan telef oldu - Son Dakika
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Amasya'da çıkan yangında 150'den fazla hayvan telef oldu

Amasya\'da çıkan yangında 150\'den fazla hayvan telef oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında, traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar samanlığa ve ağılın çatısına sıçradı. Alevler hızla büyüyerek çiftliği küle döndürdü. Yangında 150 koyun ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangınla ilgili inceleme başlattı. Çiftlik sahibi büyük zararlarının olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.

13.03.2024 18:16  Güncelleme: 18:17
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 150'den fazla hayvan yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar samanlığa ve ağılın çatısına sıçradı. Alevler hızla büyüdü. Ağılın içindeki 150 koyun ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. 16 koyun kurtarılabildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çiftlik küle döndü. Traktörde kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyük çapta zararlarının olduğunu belirten çiftlik sahibi Ziram Sarıçoban, "153 hayvanımız telef oldu. Çabalamamıza rağmen kurtaramadık. Ağılın çatısı çökünce yaklaşamadık" dedi.

Hasar tespit çalışması başlatılan yangında büyük zararlarının olduğunu anlatan Sarıçoban, "Yardım bekliyoruz. Çünkü geçimimizi sağlayabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Şu an çok çaresiz durumdayız" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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