Amasya'da Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

3.Sayfa

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

78 kişiye mezar olan otelin müdürü bakın ne demiş

Amasya'da ev yangını: Müstakil ev kullanılamaz hale geldi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Geydoğan köyünde meydana gelen yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Geydoğan köyünde H.K.'ya ait tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. İddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımın yorgana sıçraması sonucu evde alevler yükseldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.