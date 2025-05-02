Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Amasya'da düzenlenen operasyonda 6 Afgan göçmen yakalandı, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

02.05.2025 15:54
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Amasya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 Afgan göçmen yakalandı

AMASYA - Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, batı illerine geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya düzensiz göçmen taşındığını tespit etmeleri üzerine iki aracı takibe aldı. Amasya il merkezinde durdurulan araçlardan öncü konumundaki aracı A.P. isimli şahsın kullandığı ve araçta yalnız olduğu belirlendi. Artçı araçta ise sürücü E.G. ile birlikte Afganistan uyruklu 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Amasya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen A.P. ve E.G. hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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