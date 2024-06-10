Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kiraz Tezgahına Daldı: 1 Ölü - Son Dakika
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Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kiraz Tezgahına Daldı: 1 Ölü

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan kiraz tezgahına daldı. Otomobilin önünde sürüklenen kiraz satıcısı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 17:40
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Amasya'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan kiraz tezgahına daldı. Otomobilin önünde sürüklenen kiraz satıcısı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yola çıkıp Sivas- Suşehri istikametine gitmeye çalışan sürücü Enver Polat'ın kullandığı 67 DR 708 plakalı aracıyla Amasya'nın Merzifon ilçesinde Galericiler Sitesi mevkiine geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kiraz tezgahına daldı. Kiraz satıcısı Celal Gürle'yi önüne katarak sürükledi. Talihsiz adam feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gürle'nin cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Otomobilde bulunan Yasemin Karabulut ve Esila Karabulut hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kiraz Tezgahına Daldı: 1 Ölü - Son Dakika

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