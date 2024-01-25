Amasya'da kontrolden çıkan otomobil yolun altındaki bahçeye düştü. Ölümden dönen hamile sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, S.D.G yönetimindeki otomobil Ziyaret beldesi yolu Aynalı Mağara mevkiinde kontrolden çıkarak yolun altındaki bahçeye düştü. Ağaca çarpan otomobilin ön bölümünde büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kadın, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındı.

Hasar gören otomobilin çıkarılmasına çalışılırken halat koptu. Otomobil ikinci denemede çekiciye yüklenebildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA