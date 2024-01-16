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Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Araç Apartmanın Bahçesine Savruldu: 3 Yaralı - Son Dakika
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Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Araç Apartmanın Bahçesine Savruldu: 3 Yaralı

Amasya'da aşırı hızla seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında park halinde olan otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil apartmanın bahçesine savruldu. Kazada toplamda 5 otomobil hasar gördü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

16.01.2024 - 02:39,  Güncelleme: 02:41
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Amasya'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki otomobillere çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı araç apartmanın bahçesine savruldu

AMASYA - Amasya'da aşırı hızla seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halinde olan otomobillere çarptı. Bir otomobil apartmanın bahçesine savruldu. Hurdaya dönen otomobilin sahibi şok yaşadı. Toplamda 5 otomobilin hasar gördüğü feci kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. yönetimindeki 61 TD 389 plakalı otomobil, Talat Öncel Caddesi üzerinde aşırı hızla seyir halindeyken kontrolden çıktı. Önce yol kenarında park halinde bulunan 60 TN 295 plakalı otomobile çarparak bir apartmanın bahçesine savurdu. Sonrasında 05 ACB 094 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetinden önde bulunan iki otomobil daha etkilenerek hasar gördü.

Sürücü Mustafa S. ve yanında bulunan Kerem Gencay U. ile İsmail Eren K. yaralandı. Kaza sonrası bina sakinleri ve çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçedeki otomobil çekicinin vinciyle çıkartıldı. Hasar gören diğer iki otomobil de çekiciye yüklenerek götürüldü. Belediye ekipleri araçlardan koparak yola savrulan parçaları temizledi.

"Aracım yerinde yoktu. Bahçeye uçmuştu."

Sesini işittikleri kaza sonrası araçlarının durumunu merak eden apartman sakinleri şok yaşadı. Çarpma sonucu otomobili hurdaya dönen Mustafa Öztürk, "Evde yatıyordum. Bir anda patırtı oldu. Çocuklar kaza olduğunu söyledi. Aşağı indiğimde aracım yerinde yoktu. Bahçeye uçmuştu. Bir otomobil önce benim otomobilime vuruyor. Sonra da öndeki otomobile çarptı" dedi. Kazada yol kenarında park eden 2 otomobilin daha hasar gördüğüne değinen Öztürk, "Benim otomobilim hurdaya döndü. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. En azından çoluğa çocuğa bir şey olmadı. Tek tesellimiz bu" diye konuştu.

Kazada 3 kişinin yaralandığını anlatan Efe Dedeoğlu da, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Amasya\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Araç Apartmanın Bahçesine Savruldu: 3 Yaralı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Çarptığı Araç Apartmanın Bahçesine Savruldu: 3 Yaralı - Son Dakika
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