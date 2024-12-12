Amasya'da Maden Göçüğünde Kurtarılan İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Amasya'da Maden Göçüğünde Kurtarılan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Amasya\'da Maden Göçüğünde Kurtarılan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Özgür Söylemez, kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Söylemez'in kurtarılması için AFAD ve diğer ekipler olay yerine yönlendirildi.

12.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:40
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kömür madeninde yaşanan göçükten kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kolay köyünde Beşler Yenidoğuş Madencilik firmasının işlettiği madende mahsur kaldığı bildirilen Özgür Söylemez adlı işçinin kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, acil sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Mesai arkadaşlarının da aralarında olduğu ekipler tarafından göçükten kurtarılan Söylemez, yerin 500 metre altından sedyeyle taşınarak ambulansa alındı. Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kurtarma çalışmalarını takip ederek madencilere geçmiş olsun dileğini ileten Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Maden işi herkesin yapabileceği bir iş değil. Madencimiz yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Maden Göçüğünde Kurtarılan İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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