Amasya'da Mart ayında 108 yasa dışı göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da Mart ayında 108 yasa dışı göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Amasya'da Mart ayında güvenlik birimlerinin düzensiz göç ile mücadele kapsamında yaptığı operasyon ve denetimlerde 108 yasa dışı göçmen yakalandı. Bu operasyonlarda 5 göçmen kaçakçısı organizatör de tutuklandı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, düzenlediği basın toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve halkın güvenliği için suçlulara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

05.04.2024 19:07  Güncelleme: 19:08
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Amasya'da Mart ayında 108 yasa dışı göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

AMASYA - Amasya'da güvenlik birimlerinin düzensiz göç ile mücadele kapsamında Mart ayında yürüttüğü operasyon ve denetimlerde 108 yasa dışı göçmen yakalandı. 5 göçmen kaçakçısı organizatör tutuklandı.

Düzenlediği basın toplantısında uygulamalara yönelik bilgiler veren Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamalarında ve il genelinde yapılan denetim ile çalışmalarda 108 yasa dışı göçmen yakalanmış, 11 şüpheli şahıs gözaltına alınarak 5 göçmen kaçakçısı organizatör de tutuklanmıştır" dedi.

Bu yasa dışı göçmenlerden Afganistan uyruklu 40'ı polis tarafından Ağrı'dan İstanbul yönüne giden mercimek yüklü tırda yakalanmıştı.

Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Arı'nın da bulunduğu toplantıda Mart ayı içerisinde meydana gelen 2 bin 30 asayiş olayının yüzde 80'inin aydınlatıldığına değinen Vali Doruk, "Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda bin 6 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Yakalanan bu şahıslardan 24'ü ise 5 yıldan fazla hapis cezası kesinleşen şahıslardır. Halkımızın can ve mal güvenliğini koruyarak huzur ve güven içinde yaşamaları için Amasyamızda suçluların rahatça dolaşmalarına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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