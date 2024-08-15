3.Sayfa

Amasya'da motosikletle bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O. Y. (17) yönetimindeki 05 ACP 238 plakalı motosiklet, Hacılar Meydanı Mahallesi Hüsamettin Olgun Caddesi civarında seyir halindeyken yolun ortasında duran pikabında etkisiyle karşı yönden gelip önüne çıkan Fatih C.'nin (47) kullandığı bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA