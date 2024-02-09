Amasya'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Amasya'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, kaza anı güvenlik kamerasında

Amasya\'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, kaza anı güvenlik kamerasında

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında motosikletle hafif ticari araç çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü kaskıyla birlikte yola fırladı ancak yaralanmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

09.02.2024 10:36
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Amasya'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Başındaki kaskı yola fırlayan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Latif Erdoğan'ın kullandığı 05 ACD 667 plakalı motosiklet, Hacılar Meydanı Mahallesi civarında kavşakta Mustafa Dikkaya yönetimindeki 05 EC 392 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 19 yaşındaki motosikletlinin başındaki kask çarpmanın etkisiyle yola fırladı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralanan motosikletliyi hastaneye kaldırdı. Omzunda kırık olduğu öğrenilen genç tedavi altına alındı. Hafif ticari araçta ve motosikletin ön kısmında hasar oluştu. Motosiklet çekiciyle götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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