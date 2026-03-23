Amasya\'da Motosikletli Kaza: Havada Takla Attı

23.03.2026 19:38
Amasya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla atıp yere düştü, hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, havada takla atıp yere düştü. Kazanın şokuyla ayağa kalkan motosikletli çevredekileri de şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö'nün kullandığı 05 AEN 312 plakalı motosiklete Künç Köprü girişinde H.T. idaresindeki 55 RM 654 plakalı otomobil çarptı. Havada takla atan motosiklet sürücüsü yere düştü. O anlara şahit olan çevredekiler, kazanın şokuyla aniden yerden kalkan motosikletliyi şaşkın bakışlarla izledi. Tekrar yere düşen motosiklet sürücüsü için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Sürekli kazalar olan kavşağa çözüm bulunsun"

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayı gören vatandaşlardan Hüsnü Atalar, "Motosikletli çarpmanın etkisiyle havada takla attı. Motosiklet ise 15 metre kadar yerde sürüklendi. Burada sürekli kazalar oluyor. Bıktık artık bu kazalardan. Kavşağa çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:15
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
