Amasya\'da Oto Tamirhanesinde Yangın

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Amasya'da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu, 2 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde bir tamirhaneden dumanlar yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü. Tamirhanede ve içinde bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA