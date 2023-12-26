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Amasya'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Amasya'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü ise yaralandı.

Amasya\'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
26.12.2023 - 08:45,
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Amasya'da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Çorum yönüne seyir halinde olan İsmail Köten (24) yönetimindeki 05 FD 212 plakalı otomobil Kaleboğazı mevkiinde kontrolden çıkaran yol kenarına devrildi. Taklalar atan otomobildeki Çorum - Mecitözü nüfusuna kayıtlı Battal Çam (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Köten ise yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen vatandaşın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Amasya, Çorum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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