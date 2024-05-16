Amasya\'da selfieci şehzade heykeline saldırı

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Şehzadeler şehri Amasya'da 9 yıl önce konulduğu Yeşilırmak'ın kıyısında binlerce kişinin ilgisiyle karşılaşıp önünde fotoğraf çektirdiği selfieci şehzade heykeli boyalı saldırıya uğradı.

Yeşilırmak'ın kıyısında 2015 yılından bu yana sergilenip şehre gelen turistlerinde olduğu binlerce kişinin selfie yaptığı heykelin cep telefonu ve kılıcı çok defa kırılması üzerine yenilenmişti.

O yıl Amasya Belediyesi tarafından 7 bin lira maliyetle ırmak kenarına konulmasının ardından sosyal medyada ve basında büyük ses getirmesi üzerine elindeki cep telefonu ile belinde kılıç olan heykel önce tarihe hakaret olarak düşünen çevrelerin saldırısı, sonradan da selfie yapmak isteyenlerin yoğun ilgisinden dolayı çarpmaları üzerine tadilattan geçmişti. O günlerde polis, güvenlik kameralarıyla heykeli takibe almıştı.

Aradan 9 yıl sonra selfieci şehzade heykelinin yüzü beyaz bir boyayla boyandı. Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından Amasya Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Bu duruma sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlardan Fikri Gevrek, "Şehzadeyi piri fani yapmışlar. Bence çok yanlış. Aslına döndürülmelidir veya kaldırılmalıdır. Amasya şehzadeler şehridir. Yetkililerin bilgisi dahilinde olduğunu düşünmüyorum" dedi. - AMASYA