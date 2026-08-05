Amasya'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını - Son Dakika
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Amasya'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını

Amasya\'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını
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Amasya'da bir otomobilde çıkan yangın korku yarattı, itfaiye olaya müdahale etti.

Amasya'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale gelirken patlama sesleri korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Adliyesi yakınlarında meydana gelen araç yangını ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Seyir halindeyken dumanların yükselmesi üzerine 05 ADU 495 plakalı otomobilin sürücüsü Recep F. araçtan çıkararak kurtuldu. Alev alev yanan araçtan gelen patlama sesleri çevredekileri korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Amasya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını - Son Dakika

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