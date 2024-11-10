Amasya'da otomobil takla attı: 4 yaralı
AMASYA - Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki trafik levhalarına ve aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobil, önüne kattığı çitleri yere serdi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Uğur Furkan S. yönetimindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhalarına ve aydınlatma direğine çarptı. Önüne kattığı tahta çitleri de yere sererek duran otomobildeki sürücü ve yanındaki Erdem Ş, Baki B ile Yusuf Eren K. yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı - Son Dakika
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