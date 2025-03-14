Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu

Amasya'da polisten tarihi eser operasyonu: 77 adet sikke ve tarihi eserler ele geçirildi

AMASYA - Amasya'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 77 adet sikke, 2 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykel, '1 adet haç figürü ve 1 adet küpe ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahsın kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığı öğrenildi. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 77 adet sikke, 2 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykel, '1 adet haç figürü ve 1 adet küpe ele geçirildi. 1 adet antika değeri taşıyan tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, '338 adet fişek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şahıs gözaltına alınırken, Amasya Emniyet Müdürlüğü ele geçirilen eserlerin görüntülerini paylaştı.