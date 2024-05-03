Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu: 83 Eser Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu: 83 Eser Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya\'da Tarihi Eser Operasyonu: 83 Eser Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya'da polisin bir eve yaptığı baskında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 83 adet tarihi eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatar köyünde yaşayan T.G.'nin tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet detektör, 12 adet sikke olduğu değerlendirilen madeni para ile 71 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. ile birlikte tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı belirlenen M.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde tahkikat başlatıldı.

03.05.2024 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da polisin bir eve yaptığı baskında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 83 adet tarihi eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tatar köyünde yaşayan T.G.'nin tarihi eser niteliği taşıyan eserleri pazarlamaya çalıştığı bilgisi alındı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet detektör, 12 adet sikke olduğu değerlendirilen madeni para ile 71 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. ile birlikte tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı belirlenen M.D. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde tahkikat başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Osmanlı, Amasya, Roma, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu: 83 Eser Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:24 Dursun Özbek listesini teslim etti Erden Timur, yeni dönemde olacak mı Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?
17:01 Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
16:03 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210’a yükseldi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 17:54:38. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu: 83 Eser Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement