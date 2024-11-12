Amasya\'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

3.Sayfa

Bitcoin tüm rekorda bıraktı! Altın ve gümüşte beklenmedik hareket

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

"Tosuncuk" bambaşka biri oldu! Son hali herkesi şaşırttı

Amasya'da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Koru Sokak'ta Recep Koca'ya ait tek katkı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Sokakta büyük paniğe neden olan yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.