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Amasya'da Yolcu Otobüsü Çamura Saplandı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Amasya'da Yolcu Otobüsü Çamura Saplandı: 6 Yaralı

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, çukurdaki çamura saplanarak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

24.12.2023 - 23:12,  Güncelleme: 23:24
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Amasya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü çukura saplandı: 6 yaralı

AMASYA - Amasya'da seyir halindeyken kontrolden çıkan yolcu otobüsü çukurdaki çamura saplanarak durabildi. Korku dolu anlar yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'a gitmek üzere Tokat'tan yola çıkan Hüseyin Yurtseven yönetimindeki 60 BR 888 plakalı yolcu otobüsü, Amasya merkeze bağlı Aydınca köyü yakınlarında seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürüklenen otobüs ön tekerlekleri çukura düşerek durabildi.

Otobüste yaralanan Döndü Başkara, Dilek Say, Meryem Bakar, Cemal Solmaz ve Leyla Solmaz ile Büşra Okur yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya\'da Yolcu Otobüsü Çamura Saplandı: 6 Yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Yolcu Otobüsü Çamura Saplandı: 6 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da Yolcu Otobüsü Çamura Saplandı: 6 Yaralı - Son Dakika
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