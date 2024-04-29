Amasya Merzifon'da Gazinoda Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Amasya Merzifon'da Gazinoda Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Amasya Merzifon\'da Gazinoda Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bir gazinoda 4 tabanca ve 2 av tüfeği olmak üzere toplamda 6 ruhsatsız silah ve mermi bulundu. Operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

29.04.2024 12:38
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin arama yaptığı gazinoda 4'ü tabanca, 2'si av tüfeği olmak üzere 6 ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren bir gazinoda uyuşturucu madde kullanıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu yönünde bilgi alındı.

İşletmede yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 40 adet tabanca fişeği ve 50 adet av tüfeği kartuşu tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya Merzifon'da Gazinoda Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika

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