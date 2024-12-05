Amatör Futbol Maçında Yumruklar Havada Uçuştu

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Yeşil saha yerini ringe bıraktı

Amatör maçta çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

BURSA - Bursa'da bir amatör maçta çıkan kavga yeşil sahayı adeta ringe çevirdi. İki takım oyunları arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar stadyumunda Amatör lig mücadelesinde iki takım futbolcuları karşı karşıya geldi. Maçta mücadele eden oyuncular arasında çıkan tartışmada tansiyon giderek artınca iki rakip arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansırken, yeşil sahalar boks ringini aratmadı.