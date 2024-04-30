Amatör ligde tekmeler havada uçtu - Son Dakika
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Amatör ligde tekmeler havada uçtu

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor mücadelesinde çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu. Kavga polisin müdahalesiyle yatıştırıldı. Diliskelesi-İFA Spor oyuncuları ve taraftar arasında çıkan kavga, güçlükle polis ekipleri tarafından durduruldu.

30.04.2024 00:36
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Amatör ligde tekmeler havada uçtu

KOCAELİ - Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor mücadelesinde çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu. Kavga polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta mücadele eden Diliskelesi sahasında İFA Spor'u ağırladı. Maç İFA Spor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Diliskelesi kritik maçta mağlup oldu. Sinirlerin gergin olduğu maç sonunda taraftar ve futbolcular arasında tartışma yaşandı. Diliskelesi-İFA Spor oyuncuları ve taraftar arasında kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, güçlükle yatıştırıldı.

Kaynak: İHA

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