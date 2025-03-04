Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasında.

04.03.2025 17:07
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Ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

EDİRNE - Edirne'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden aldığı hastayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakil eden ambulans ile kadın sürücü S.D.'nin kullandığı 22 ABP 150 plakalı otomobil, Edirne girişinde bulunan kavşakta çarpıştı. Ambulans ile otomobilin orta refüje çıkarak durabildiği kazada, otomobilde bulunan sürücü S.D. ile annesi G.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi kazadan yara almadan kurtulurken, ambulansta bulunan hasta ve kazada yaralanan sürücü ile annesi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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