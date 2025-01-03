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Ambulans Yolda Kaza Yaptı

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Bilecik'te hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, şans eseri yaralanan olmadı.

03.01.2025 19:49
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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Ambulans sürücüsü kadın, aracın kapısına vurup ağlayarak yaşadıklarına tepki gösterdi

BİLECİK - Bilecik'te hasta sevk eden ambulans yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmaz, hasta korku dolu anlar yaşadı.

Kaza; Bilecik merkez İl Özel İdaresi kavşağına meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bozüyük İlçe Devlet Hastanesinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta sevk yapmak için yola çıkan Özlem Ercek idaresindeki 11AAB 672 plakalı ambulans, kavşağa geldiğinde Mesut Yıldırım idaresindeki aracın aniden önüne çıkması nedeniyle kontrolden çıktı. Ambulans yolun sağ tarafında bulunan refüje çıktı, ardından bir ağaca çarparak durabildi. Araç içinde bulunan 3 personel ve 1 hasta kazayı yara almadan atlattı. Ambulans içinde bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan ambulans sürücüsü Özlem Ercek'in çok üzgün olduğu görülürken, kendisini meslektaşları teselli etti. Ercek, kaza sonrası ağlayıp aracın kapısına vurarak yaşadıklarına tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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