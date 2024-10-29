Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Ceza

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Yolu kapatıp ambulansa geçit vermedi, o anlar kamerada

Ambulans görevlileri o anları cep telefonuyla kaydetti

ANTALYA - Ambulansla Antalya'ya sevk edilen yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa bir aracın ısrarla yol vermediği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü plakası belirlenen sürücüye para cezası uygularken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Manavgat ilçesinde 28 Ekim gece 03.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erken doğumla dünyaya gelen bebek için hastanede yenidoğan ünitesi olmayınca Antalya'da bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Sevk için istenen özel donanımlı ambulans D-400 Karayolu'nda yol vermeyen sürücü sebebiyle zor anlar yaşadı. Seyir halindeki tepe lambaları açık vaziyetteki ambulansa yolda seyir halindeki otomobil tüm uyarılara rağmen amblansın geçişine izin vermedi. Ambulansın O anda yaşananlar ambulanstaki görevliler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Ambulansta görevli sağlık çalışanı, Manavgat'taki hastanede yeni doğan ünitesinin bulunmaması sebebiyle Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edilmek üzere yola çıktıklarını belirtti.

Emniyet açıklama yaptı

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından Antalya İl Emniylet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların affedilmeyeceğini vurguladı.