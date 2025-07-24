Amur'da An-24 Uçağı Düştü: Kurtulan Yok - Son Dakika
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Amur'da An-24 Uçağı Düştü: Kurtulan Yok

24.07.2025 12:31
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Rusya'nın Amur bölgesinde irtibat kesilen An-24 uçağı düştü, 49 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde irtibatın kesildiği An-24 tipi yolcu uçağının düştüğü tespit edilirken, ilk belirlemelere göre uçaktaki 49 kişiden kurtulan olmadı.

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde irtibatın kesildiği An-24 tipi yolcu uçağının düştüğü belirlendi. Sivil Savunma ve Yangın Güvenliği Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk belirlemelere göre uçaktaki 49 kişiden kurtulan olmadı.

İsmi açıklanmayan Rus Sivil Savunma yetkilisi gazetecilere, "Şu an kurtarma ekiplerini taşıyan helikopter kaza alanına iniş yapamıyor. Bölge ulaşılması zor bir dağ yamacında yer alıyor" dedi. Yetkili, olay yerinde yangın çıktığını belirtti.

Tynda Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise An-24'ün düşüşü sırasında uçakta yangın çıktığı, Mi-8 helikopteriyle yapılan havadan incelemede canlı kimsenin bulunamadığı" belirtildi.

Uçağın radardan kaybolduğu açıklanmıştı

Rus yetkililer, bugün erken saatlerde, ülkenin doğusundaki Amur bölgesinde, içinde 49 kişinin bulunduğu An-24 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiğini bildirmişti. Yetkili, "JSC Angara Havayolu şirketine ait An-24 uçağı, Tynda Havalimanına birkaç kilometre kala kontrol noktası ile temas kuramadı" ifadelerini kullanmıştı. Amur bölgesi valisi Vasiliy Orlov ise yaptığı açıklamada, "Acil servislerin bildirdiğine göre, bugün Blagoveşçensk şehrinden Tynda'ya gitmekte olan An-24 tipi yolcu uçağı radarlardan kayboldu. Ön verilere göre uçakta 5 çocuk dahil 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçağı ara çalışmaları için tüm gerekli güç ve araçlar seferber edildi" demişti. Acil servislerin verilerine göre, Habarovsk - Blagoveşçensk - Tynda güzergahında ilerleyen uçağın havada herhangi bir soruna ilişkin sinyal vermediği aktarılmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amur'da An-24 Uçağı Düştü: Kurtulan Yok - Son Dakika

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