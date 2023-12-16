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Anadolu Otoyolu'nda pamuk yüklü tır yangını - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda pamuk yüklü tır yangını

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde Yunanistan'dan yüklediği pamuğu Niğde'ye götüren bir tırın dorsesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekip itfaiyeye haber verdi. Yangın, 1.5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Anadolu Otoyolu\'nda pamuk yüklü tır yangını
16.12.2023 - 20:58,
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Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde pamuk yüklü tır alev alev yandı. Yangın güçlükle söndürüldü.

Olay, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yunanistan'dan yüklediği pamuğu Niğde'ye götüren Mehmet Yağmurlu idaresindeki 27 U 3492 plakalı tır, Gölyaka gişelere 1 kilometre kala dorsede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekip, dorseden tırı ayırarak durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri yolu tek şeride düşürerek araçların geçişini sağladı. Olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tırdaki yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı.

"Beni uyardılar öyle fark ettim"

Yunanistan'dan yüklediği pamuğu Niğde'ye götürdüğünü belirten sürücü Mehmet Yağmurlu, "Hareket halindeyken arkamdaki arkadaş bana selektör yapıp önüme geçti. Bana dorsede yangın çıktığını söyledi. Bende aracı emniyet şeridine çekip dorseden tırı ayırıp itfaiyeye haber verdim. Yunanistan'dan yüklediğim pamuğu Niğde'ye götürüyordum" dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Tek şeritten verilen yol ili şeride çıkarılırken tırın kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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