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Yaptıkları akıl alır gibi değil! Maça damgasını vurdu

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan etilen glikol yüklü tanker devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında kilometrelerce oluşan araç kuyruğu, devrilen aracın yoldan kaldırması ile birlikte normal seyrine döndü.

Otoyolun Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, etilen glikol yüklü yabancı plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Bir bölümü karşı şeride geçen tankerin karıştığı kazada yaralanan olmazken otoyolun Ankara istikametinin bir kısmı, İstanbul istikametinin tamamı bir süre trafiğe kapandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, trafiği açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tanker bulunduğu yerden kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Kaza sebebiyle oluşan akıcı yoğunluk ise havadan görüntülendi.