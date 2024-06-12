Anadolu Otoyolu'nda tır kaza yaptı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tır kaza yaptı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halinde olan bir tır, kontrolden çıkarak tepetaklak oldu. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.06.2024 11:31
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Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde kontrolden çıkan tır, dorsesiyle birlikte tepetaklak oldu.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Hamzabey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Salih A. idaresindeki 06 FM 0210 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, dorsesiyle birlikte bariyerleri aşarak tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Salih A. araçta sıkışarak yaralandı. Diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salih A. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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