Anadolu Otoyolu\'nda tırın balatalarındaki yangın Kaynaşlı itfaiyesince söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nda tırın balatalarındaki yangın Kaynaşlı itfaiyesince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sarı Çökek köyü mevkiinde seyir halindeki tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyir halindeki tırın balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sarı Çökek köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Kurdi idaresindeki 01 EVT 44 plakalı tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: İHA
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