Anadolu Otoyolu\'nda tırın balatalarındaki yangın Kaynaşlı itfaiyesince söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyir halindeki tırın balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sarı Çökek köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Kurdi idaresindeki 01 EVT 44 plakalı tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.