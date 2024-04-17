Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde mobilya malzemeleri taşıyan kamyonet, önünde tekeri patlayan tıra ve bariyerlere çarparak durabildi. İki kişinin yaralandığı kazada kamyonette bulunan mobilya malzemeleri ise otoyola savruldu.
Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi geçişi Alancuma mevkii Sakarya Nehri üzerinde meydana gelen kazada, H.Ş. idaresindeki 05 ADS 515 plakalı Ford marka kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan ve tekeri patlayan M.P. kontrolündeki 40 AJ 367 plakalı Mercedes marka tıra ardından da bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü H.Ş. ve kamyonette yolcu olarak bulunan O.Ş. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle kamyonette bulunan mobilya malzemeleri ise otoyola savruldu. Kontrollü olarak sağlanan trafik malzemelerin kaldırılması neticesinde normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Kaza: Kamyonet Tıra Çarptı, Mobilya Malzemeleri Otoyola Savruldu - Son Dakika
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