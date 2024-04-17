Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Kaza: Kamyonet Tıra Çarptı, Mobilya Malzemeleri Otoyola Savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Kaza: Kamyonet Tıra Çarptı, Mobilya Malzemeleri Otoyola Savruldu

Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Kaza: Kamyonet Tıra Çarptı, Mobilya Malzemeleri Otoyola Savruldu

Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi geçişi Alancuma mevkii Sakarya Nehri üzerinde meydana gelen kazada, mobilya malzemeleri taşıyan kamyonet, önünde tekeri patlayan tıra ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Kamyonette bulunan mobilya malzemeleri ise otoyola savruldu. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

17.04.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde mobilya malzemeleri taşıyan kamyonet, önünde tekeri patlayan tıra ve bariyerlere çarparak durabildi. İki kişinin yaralandığı kazada kamyonette bulunan mobilya malzemeleri ise otoyola savruldu.

Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi geçişi Alancuma mevkii Sakarya Nehri üzerinde meydana gelen kazada, H.Ş. idaresindeki 05 ADS 515 plakalı Ford marka kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan ve tekeri patlayan M.P. kontrolündeki 40 AJ 367 plakalı Mercedes marka tıra ardından da bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü H.Ş. ve kamyonette yolcu olarak bulunan O.Ş. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle kamyonette bulunan mobilya malzemeleri ise otoyola savruldu. Kontrollü olarak sağlanan trafik malzemelerin kaldırılması neticesinde normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Kaza: Kamyonet Tıra Çarptı, Mobilya Malzemeleri Otoyola Savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
14:17 Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 18:47:39. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Kaza: Kamyonet Tıra Çarptı, Mobilya Malzemeleri Otoyola Savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement