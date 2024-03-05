AnadoluJet uçağında panik: "Bu uçakla uçmak istemiyorum"
AnadoluJet'in İstanbul Elazığ seferini yapan uçakta elektrik arızası yaşandı
Yolcular, saatlerce uçağın içinde bekletildi
ELAZIĞ - İstanbul-Elazığ seferi yapan AnadoluuJet'e ait TK718 sefer sayılı uçak, elektrik arızası nedeni ile içinde yüzlerce yolcusuyla saatlerce havalimanından kalkmayı bekledi. Yaşı küçük yolculardan birinin korkup, "Bu uçakla uçmak istemiyorum" diyerek yakınlarına sarılması kameralara yansıdı.
AnadoluJet'in TK718 sefer sayılı İstanbul-Elazığ seferini yapan uçak, dün gece saatlerinde sefer saatinde yolcuları almaya başladı. Uçağın kalkmasını bekleyen yolcular, seferin bir türlü gerçekleşmemesi nedeni ile kabin görevlilerinden bilgi istedi. Bir süre sonra pilot, uçakta yaşanan elektrik arızasının yaşandığını ve giderilmeye çalışıldığı anonsunu yaptı. Elektrik arızasının hangi bölümden kaynaklandığını öğrenemeyen yolcular, saatlerce bekleyişlerinin ardından, bindikleri uçağın güvenli olmadığını belirterek bu uçakla uçmak istemedi. Yaşı küçük yolculardan biri de korku dolu gözlerle "Bu uçakla istemiyorum" diyerek yakınlarına sarıldı. Korkup gözyaşları döken çocuğu yakınları ve diğer yolcular "Korkma" diyerek sakinleştirmeye çalışması cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yolcular, uzun bir bekleyişin ardından başka bir uçağa nakledilerek Elazığ'a sevk edildi.
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