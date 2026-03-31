Anamur\'da 12 Yaşındaki Çocuk Ölümü için Adalet Arayışı

31.03.2026 09:52
Anamur'da kovalama sonrası ölen Eyüp Can'ın annesi, şüphelinin kasten öldürmeden yargılanmasını talep etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde 8 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can ile ilgili anne, tutuklu şüphelinin 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılarak yargılanmasını talep etti.

Olay, 29 Temmuz 2025'te sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, şühpeli N.U. (24), dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'i kovaladı. N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli N.U. 'ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçu'ndan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer aldı.

Cinayetten yargılanıp ceza almasını istedi

Oğlunun ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi Gökbelen Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dua eden anne Güllü Can, çocukları için adalet arayışında olduklarını anlattı. İddianame sürecinde gizli tanık çıktığını belirten anne Güllü Can, iddianamenin yeniden hazırlanmaya başladığını, olayın ihmalli bir ölüm olmadığını, kasten öldürme olduğunu ileri sürdü.

Oğlunun sol tarafında 5 adet kesici alet yarası olduğunu aktaran anne Can, "Olay günü görgü tanıkları N.U. ile T.U. konuştuktan sonra bu eylemi gerçekleştirmişlerdir. Oğlum için adalet istiyorum. Bu bir ihmalli ölüm değil, kasten bir çocuğu öldürmektir. Bu olayın bir faili de dışarıda geziyor" iddiasında bulundu.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise, annenin adaletin yerini bulmasını istediğini belirterek olayın bir ihmalli davranış olmadığını, kasten adam öldürme olduğunu savundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

