Anamur'da Demir Sopayla Darp

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Mersin'in Anamur ilçesinde demir sopayla bir şahsı darp eden şüpheli tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç., demir sopayla D.K.'yi dövdü. D.K. yüz ve kafasından yaralandı, omuzunda ise kırık meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına aldı. Jandarma da ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanan şahsın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - MERSİN