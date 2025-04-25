Anamur'da Motosiklet Gasbı: Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsa yumruk atarak motosikletini gasbeden şüpheli, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi 418. sokakta meydana geldi. İddiaya göre şüpheli E.V., kendisini bir yere bırakmasını istediği şahıstan 'hayır' cevabı alınca M.O.'ya yumruk atıp, motosikletini de alıp kaçtı. M.O.'nun durumu bildirmesi üzerine polis çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli E.V. İskele Mahallesi'nde yakalandı, motosiklet de ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan E.V. sevk edildiği Anamur Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece yağma suçundan tutuklandı. - MERSİN