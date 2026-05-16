Anamur'da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı - Son Dakika
16.05.2026 19:32
Anamur'da uyuşturucu ticareti yapan A.G. yakalanarak tutuklandı, 4 kişiye adli işlem yapıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen uyuşturucu madde kullanan 4, satan 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerden bonzai, esrar ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli A.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

