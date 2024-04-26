Anaokulunda kirpi operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anaokulunda kirpi operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde İstiklal Anaokulu'nun bahçesindeki su giderine sıkışan bir kirpi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

26.04.2024 18:57  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anaokulunda kirpi operasyonu

Yaramaz kirpinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde İstiklal Anaokulu'nun bahçesindeki su giderine sıkışan bir kirpi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan İstiklal Anaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde anaokuluna çocuklarını getiren veliler bir kirpinin su giderine sıkıştığını fark ederek durumu okul idaresine bildirdi. Kendi çabaları ile kirpiyi bulunduğu yerden çıkartamayan okul idaresinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla yaramaz kirpiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kirpiyi görerek okul idaresine bildiren Emel Cem isimli veli, "Kirpiyi gördüm ve hemen okul idaresine söyledim. Okul idaresi de onlar da uğraştılar ama nasıl kurtarabileceklerini bilmedikleri için itfaiyeye haber çağırdılar. İtfaiye ekiplerinin sayesinde kirpi kurtarılacak ve doğal yaşamına geri bırakacaklar" dedi.

Ekipler, kirpiye zarar gelmeden özgürlüğüne kavuşturulması için hummalı bir çalışma yürüttü. Özel ekipmanları ile hummalı bir şekilde çalışan itfaiye ekipleri kirpiyi kurtarmak için duvarı delip kirpinin ayaklarının sıkıştığı demiri demir makası ile kesti. Kirpi ekiplerin dikkatli ve duyarlı çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Gerekli kontrolleri yapılarak okul bahçesindeki otluk alana bırakılan kirpi bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

İstiklal Anaokulu idarecileri, şehirlerde yaşayan yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu vurgulayarak Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine çalışmalarda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Efeler, Aydın, Hayvan Hakları, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anaokulunda kirpi operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 19:58:53. #1.12#
SON DAKİKA: Anaokulunda kirpi operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement