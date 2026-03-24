Anbar\'da Haşdi Şabi Karargahına Saldırı

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde bulunan İran yanlısı Haşdi Şabi'ye ait karargaha düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
ABD ve İsrail'in Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları devam ediyor. Irak basınında yer alan haberlere göre; ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait bir karargah ABD saldırısına hedef oldu. Saldırıda Haşdi Şabi üyesi 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında üst düzey Haşti Şabi komutanlarının da bulunduğu iddia edildi. - KERKÜK
