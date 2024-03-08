Aniden bastıran sağana yağış ve dolu sokakları göle çevirdi
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu ve sağanak sokakları göle çevirdi.
Bodrum'da sabah saatlerinde bir anda bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ardından sağanak şekilde yağan yağmurla birlikte sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Gümbet, Bitez ve Konacık mahalleleri yağıştan etkilenen bölgeler oldu. Bir anda bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar dükkanlara ve kapalı alanlara sığınmakta çareyi buldu. 15 dakika süren dolu ve sağanak yağmurun ardında hayat tekrar normale döndü.
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Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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