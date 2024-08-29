Karaman'da Belediye Otobüsü 6 Yaşındaki Çocuğa Çarptı - Son Dakika
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Karaman'da Belediye Otobüsü 6 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Karaman\'da Belediye Otobüsü 6 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Karaman'da aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa belediye otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalmaktan son anda sürücünün dikkati sayesinde kurtulan çocuk, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

29.08.2024 13:56  Güncelleme: 13:59
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Karaman'da aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa belediye otobüsü çarptı. Kazada otobüsün altında kalmaktan son anda sürücünün dikkati sayesinde kurtulan çocuk, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola çıkan 6 yaşındaki İ.B.A. isimli erkek çocuğa H.D. idaresindeki 70 BF 562 plakalı belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek hafif şekilde yaralanan çocuk, şoförün dikkati sayesinde otobüsün altında kalmaktan kurtuldu.

"Çocuk geldi otobüse vurdu"

Kazayı gören Musa Büyükeken, "Çiğköftecinin önünde bir araç vardı. Aracın önünden çocuk bir anda yola çıkınca otobüs çarptı. Otobüs duracağım derken çocuk geldi otobüse vurdu. Sonra ambulans çağırdılar" diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan çocuk tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otobüsteki yolcular çağrılan başka bir belediye otobüsüne aktarıldı. Otobüs sürücüsü H.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Belediye Otobüsü 6 Yaşındaki Çocuğa Çarptı - Son Dakika

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