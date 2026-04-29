Anıtın tepesinde kulaklık takıp dans etti yanına kimseyi yaklaştırmadı
29.04.2026 16:37  Güncelleme: 16:41
Antalya'da elinde benzin bidonu ile Atatürk heykelinin üzerine çıkan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Elinde benzin bidonu bulunan şahıs 2 saatlik çaba sonucu eyleminden vazgeçirilerek indirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Deniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu bidon ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın üzerine çıkan ve isminin Ertan Ö. olduğu öğrenilen şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 metrelik anıtın en üst noktasına çıkan ve elinde benzin bidonu bulunan şahsın ikna etmek için ekipler büyük çaba harcarken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekibi gören Ertan Ö. itfaiyenin uzaklaşmasını aksi takdirde kendisin yakacağını söyledi. Tutarsız beyanlarda bulunan şahıs verdiği telefon numarasından kardeşi ve annesinin aranmasını istedi. Şahsın verdiği numaraya ulaşan ekipler yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Ertan Ö.'ye annesi ve kardeşinin şehir dışında olduğunu söyledi. Akli dengesi bozuk ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermezken, kendisini ikna etmeye çalışan polislere 10 sene önce attığı mesaj nedeniyle hapis cezası aldığını ve bu nedenle zor durumda kaldığını söyledi. Elindeki bidonu göstererek kendisini yakacağını söyleyen Öztürk, bir süre sonra ise kulaklığını takıp müzik dinleyerek dans etmeye başladı. Kenti gezen turist kafileleri ve vatandaşlar yaşananları meraklı gözlerle izlerken, kimileri ise cep telefonları ile olayı kaydetti. Bu sırada olayı haber alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'da bölgeye geldi. Şahıs ile bir süre görüşen Kara, uzaktan kendisini duyamadığını belirterek aşağıya inmesini söyledi ancak bu çağrı da cevapsız kaldı. Anıtın üzerinde tehlikeli bekleyişini sürdüren ve kimi zaman benzin bidonuyla tehditler savuran Ertan Ö. bir ara elindeki bidondan üzerine benzin döktü. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri itfaiye aracının sepeti ile Ertan Ö.'nün yanına yaklaştı. Uzun süre Ertan Ö. ile görüşen ve sorunlarına çözüm bulacağını söyleyen müzakereci polis memurunun yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından şahıs eylemine son vererek inmeyi kabul etti. İtfaiye aracının sepetine bindirilerek güvenli bölgeye alınan Ertan Ö. olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekibinin kontrolünün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

