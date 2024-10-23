Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası ANKA bölgede uçuş gerçekleştiriyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası TUSAŞ üzerinde ANKA uçuş gerçekleştiriyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › ANKA Uçuşları, TUSAŞ'taki Saldırı Sonrası Başladı - Son Dakika
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