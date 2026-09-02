Ankara Altındağ'da alacak meselesinde arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşı Ö.N.'yi silahla öldürdüğü iddia edilen S.T., emniyet ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi 1017. Cadde'de Ö.N. ile S.T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucunda S.T.'nin arkadaşı Ö.N.'yi silahla öldürdüğü iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.T.'yi yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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