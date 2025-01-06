Ankara AVM'de Tekmeli Yumruklu Kavga - Son Dakika
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Ankara AVM'de Tekmeli Yumruklu Kavga

Mamak'taki Nata Vega AVM'de iki genç grup arasında kavga çıktı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

06.01.2025 23:35
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Ankara'da AVM içerisinde tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasında

ANKARA - Ankara Mamak'ta bulunan Nata Vega AVM içerisinde müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga eden kişiler güçlükle sakinleştirilirken, çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edilinen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Nata Vega AVM içerisinde müşteri oldukları iddia edilen iki genç gurup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga ya güvenlik elemanlarının müdahalesiyle son buldu. AVM içerisindeki korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara AVM'de Tekmeli Yumruklu Kavga - Son Dakika

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