Ankara AVM'de Tekmeli Yumruklu Kavga

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Ankara'da AVM içerisinde tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasında

ANKARA - Ankara Mamak'ta bulunan Nata Vega AVM içerisinde müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga eden kişiler güçlükle sakinleştirilirken, çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edilinen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Nata Vega AVM içerisinde müşteri oldukları iddia edilen iki genç gurup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga ya güvenlik elemanlarının müdahalesiyle son buldu. AVM içerisindeki korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.