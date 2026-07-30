Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheliye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. - Son Dakika