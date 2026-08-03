Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı. - Son Dakika
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