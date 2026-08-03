Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı. - Son Dakika
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etimesgut Belediyesi, Erdal Beşikçioğlu, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı. - Son Dakika
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